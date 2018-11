‘Pas verkeersmaatregelen Schilderswijk aan’

Interactieve kaart Hier betaalbare woning scoren? Voor de starter geen beginnen aan

13:06 Een betaalbare koopwoning vinden wordt in de regio Haaglanden steeds moeilijker. Vooral voor de starters is er weinig keus: in Den Haag is 11 procent voor hen betaalbaar, maar in Midden-Delfland of Wassenaar is er geen beginnen aan met respectievelijk 0,2 procent en 0,1 procent betaalbare woningen.