Paspoort afhalen kan nu ook met cash: Gemeente breidt contant betalen uit naar Escamp

Van wieg tot graf Charles Bartelings was Engeland­vaar­der met geluk

20:04 Hij was een Haagse jongen die in het verzet zat en, toen hij verraden werd, moest vluchten. Wat volgde leek op een spannend jongensboek, maar het was ook een levensles. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal van Charles Bartelings (5 december 1921 - 12 mei 2019).