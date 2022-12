Paspoortfraude voor zware criminelen was fluitje van een cent voor Mildred (50), niemand lette op haar

Het vervalsen van paspoorten ten behoeve van zware criminelen was voor een voormalig Haags gemeenteambtenaar ‘een fluitje van een cent’. Niemand lette op haar, de voorgeschreven controleprotocollen werden niet nageleefd en werkten niet. ,,De overheid is in het uitgifteproces ernstig tekortgeschoten”, betoogde Max den Blanken, de advocaat van de betrokken ex-ambtenaar, de 50-jarige Mildred van D.

Den Blanken hield donderdag bij de rechtbank in Amsterdam zijn pleidooi in de strafzaak tegen Van D. ‘Schokkend naïef’, zo omschreef hij de houding van de gemeente. ,,Gelegenheid maakt de dief.”

Eerder noemde ook het Openbaar Ministerie het gemak waarmee de paspoorten vervalst en uitgegeven konden worden ‘niet minder dan verbijsterend.’

Beroepsverbod

Onder de afnemers van de vervalste documenten bevonden zich grote namen, zoals Ridouan Taghi, Naoufal ‘Noffel’ F. en de in 2014 in Spanje geliquideerde Samir Bouyakhrichan. Vorige week eiste het OM een gecombineerde sanctie tegen Van D.: een jaar voorwaardelijke celstraf, 240 uur werkstraf, een boete van 19.000 euro en een beroepsverbod van vier jaar. Van D. staat terecht met medeverdachte Faysal N. (40). Hij zou de schakel tussen de onderwereld en de omgekochte ambtenaar zijn geweest.

Quote Ze had een ton kunnen vragen

In de periode 2012-2014 zou Van D. 19 vervalste paspoorten hebben verstrekt. Volgens haar eigen verklaring kon zij ongezien haar gang gaan. ,,Ze wist niet voor wie de paspoorten bedoeld waren”, aldus Den Blanken. Van D. zou 1000 euro per vervalst paspoort hebben gekregen. ,,Een schijntje”, aldus de advocaat. ,,Ze had een ton kunnen vragen.” Forse financiële problemen zouden Van D. ertoe hebben gedreven aan de fraude mee te werken.

Ontslagen

De raadsman wees de rechtbank erop dat de vrouw uit eigener beweging met de corrupte praktijken is gestopt, dat zij openheid van zaken heeft gegeven een ‘een nieuw pad’ is ingeslagen. Van D. werkte vanaf 2003 bij de gemeente Den Haag. In 2020 is zij ontslagen.

Faysal N. heeft zijn betrokkenheid ontkend. Het OM heeft twee jaar cel tegen hem geëist. N. zit momenteel in voorarrest in een drugszaak. Zijn advocaat Christian Flokstra betoogde dat het bewijs tegen de man ‘op drijfzand is gebaseerd.’ Het OM ziet in ontsleutelde cryptocommunicatie bewijs voor de rol van N., maar volgens Flokstra neemt justitie ten onrechte aan dat hij aan die communicatie heeft deelgenomen.

De rechtbank doet uitspraak op 22 december.

