Pastoor Jacques Groenewegen herbouwde de Agneskerk na verwoestende brand

Oud-prof Crescendo van Berkel overleefde tyfoon in Hong Kong: ‘Maar bij Schevenin­gen voel ik me thuis’

Aan avontuur in de turbulente voetbalcarrière van Crescendo van Berkel (29) geen gebrek. De Hagenaar bivakkeerde met zijn PlayStation moederziel alleen in een ijskoud Noorwegen en overleefde in Hong Kong de tropische tyfoon Mangkut. Een ernstige blessure, opgelopen na een ‘kamikazetackle’ van een teamgenoot, maakte een einde aan de profcarrière van Van Berkel. ,,Bij Scheveningen voel ik me weer thuis. Ik heb helemaal geen zin meer in dat profcircuit.”

12 februari