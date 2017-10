Pat Smith pakt uit met Afrikaanse clip

Het bijzondere aan het nummer is dat de Scheveningse zanger er een Afrikaanse videoclip in voodoo-stijl bij heeft gemaakt. Hij is daarvoor naar Gambia afgereisd en heeft voor de opnamen gebruik gemaakt van lokale acteurs. Het liedje gaat over witte magie die twee geliefden (weer) bij elkaar brengt. De man in de videoclip die Pat Smith speelt is een plaatselijke albino.