Patatje met? Bij de Koninklijke Schouwburg eet je het voor een voorstelling

Plaats Delict Drie maanden oude baby achtergela­ten in Schilders­wijk, zoektocht naar moeder

Den Haag is in augustus 1977 een aantal dagen in de ban van een baby die is achtergelaten door zijn moeder in de Schilderswijk. Het groeit uit tot een soort feuilleton in de kranten. Het begint ermee dat een vrouw ‘s ochtends met het kindje van drie maanden een Turks restaurant aan de Hoefkade binnenstapt.