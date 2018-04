Patatpaleis wil niet kleiner

Het Patatpaleis op de boulevard in Scheveningen heeft vanochtend in een kort geding bij de Haagse rechtbank bijna 20 vierkante meter meer oppervlakte geëist voor zijn nieuwe kiosk. De gemeente heeft een plek aangeboden in de vorm van een driehoek in het Noordelijk Havengebied, maar ondernemer Tim Damen zegt daar te weinig ruimte te hebben om zijn patat, vis, en snacks te kunnen verkopen.

Den Haag en het Patatpaleis strijden al jaren over de plaats van de snackzaak op de boulevard. Door de komst van Beach City, een groot centrum voor strandsporten, moet de keet van het Patatpaleis verkassen. In een eerder kort geding in oktober werd de gemeente op de vingers getikt en kreeg het de opdracht een passende locatie aan te bieden.

Quote De vis wordt duur betaald Raadsman van Patatpaleis Maar de gesprekken daarna tussen ambtenaren en de ondernemer liepen op niets uit. Daarom zaten de partijen, ieder met twee advocaten, woensdagochtend weer voor de rechter. ,,De vis wordt duur betaald”, zei de raadsman van het Patatpaleis. Hij vond het een ‘dramatisch gebeuren’ en ‘pietepeuterig’ dat het conflict niet door overleg was op te lossen.

Het Patatpaleis wil best in de driehoek tegenover de Bieseklette gaan zitten, maar 50 vierkante meter zou te klein zijn. Er is dan niet genoeg geen ruimte voor een aparte opslag van vis, patat, koelcellen en een ontvangstruimte. De ondernemer zou daardoor de jaarlijkse omzet van 323.000 euro niet meer halen. ''En hij levert al veel ruimte in'', stelde de raadsman.

De advocaat van de gemeente voerde aan dat dit kort geding erg ‘wrang’ is. Den Haag zou ‘hemel en aarde hebben bewogen’ om een ‘keurig, passend voorstel’ te doen. ,,De gemeente gaat over de inrichting van de openbare ruimte, en niet Damen”, zei hij. De ondernemer zou die plek ook hebben geaccepteerd. Damen spreekt dat tegen. Het steekt hem dat wethouder Karsten Klein niet met hem wilde spreken over dit conflict.