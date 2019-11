Patchi (10) is een heer van stand die wel van z'n loopje houdt

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje rond wandelt verslaggeefster Nicolette van der Werff iedere week met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week is het de beurt aan Patchi.

Deze Spaanse pointer is een gentleman. Een beschaafde, lieve hond die alle reden heeft om niet van mensen te houden. Maar dat desondanks toch doet. Hij heeft een zacht en vriendelijk karakter. Patchi is tien jaar oud. De eerste vier jaar van zijn leven mocht de pointer mee op jacht. Toen werd hij gedumpt en spendeerde hij zes jaar, onder niet optimale omstandigheden, in een Spaans asiel.

Toen stichting Dierensteun La Vida hoorde van zijn lot, en kennis met hem maakte, besloten ze Patchi een kans te geven op een paar heerlijke laatste jaren. Ze haalden hem naar Nederland waar hij sinds afgelopen augustus in een pleeggezin logeert.

,,Patchi doet het geweldig hier!" zegt zijn pleegmoeder en ook haar eigen honden zijn te spreken over hun Spaanse logee. Ze hebben hem volledig geaccepteerd. Geen wonder, want Patchi is vanwege zijn rustige karakter en zijn welgemanierdheid aangenaam gezelschap. Dat de hond op zijn leeftijd toch nog steeds openstaat voor nieuwe dingen blijkt wel uit het feit dat hij de kat des huizes, een onbekend vreemd klein harig wezen, heeft leren accepteren. Hij laat de poes met rust en respecteert haar.

Patchi is geen jonge bruisende pup. Hij is een heer van stand die wel van z'n loopje houdt, maar echt niet dagelijks over het strand van Monster naar Kijkduin hoeft te rennen. Hoewel hij het heerlijk vindt om een uurtje los door het bos te banjeren, kan hij ook genieten van een sanitair ommetje door de eigen buurt.

Pensionado

Al met al denkt zijn pleegmoeder dat Patchi een geweldige kameraad voor een pensionado kan zijn. Iemand die dit ras wellicht een beetje kent en weet dat een jonge pointer veel beweging nodig heeft en dat het misschien wel goed uitkomt dat deze oudere pointer fysiek minder uitdaging behoeft.

De betonnen vloer van de kooi waarin Patchi zes jaar verbleef, heeft voor eeltplekken op zijn ellebogen gezorgd. Niet op zijn ziel. Patchi is een stabiele en vriendelijke hond met een open houding. Stichting Dierensteun La Vida hoopt op een lieve baas die ervan geniet als deze oude Spaanse jager zijn fluweel zachte kop dankbaar op z'n knie legt. Meer info over Patchi bij Jolien: 06 13131879