Pathé Buitenhof vindt zich steeds opnieuw uit: 'Niemand liep bij ons corona op'

Coronare­gels lastig te handhaven, zegt burgemees­ter Van Zanen: ‘Burgers moeten elkaar er op aanspreken’

12:23 Burgers moeten zelf mensen aanspreken als die op straat met meer dan vier mensen bij elkaar lopen, of anderszins de aangescherpte coronamaatregelen aan hun laars lappen. Dat zegt burgemeester Van Zanen van Den Haag. Meer handhaven met boetes is niet de oplossing. ,,De minister-president kan dat wel zeggen, maar zo makkelijk is dat niet.”