Pathé Spuimarkt opent vandaag haar eerste zaal met beeld van 270 graden

LIVE | Bert den D. blijft ontkennen dat hij zijn vrouw Rose vermoorde en haar lichaam in beerput stopte

12:57 Bert den D. (49) uit Benthuizen staat vandaag voor de rechter op verdenking van de moord op zijn Maleisische vrouw Rose Sulaiman. Haar lichaam werd in 2008 in een beerput bij hun huis gevonden. Den D. heeft altijd ontkend de dood van zijn vrouw op zijn geweten te hebben. Ook vandaag blijft hij daarbij. Verslaggever Bart Lelieveld is in de rechtbank en doet live verslag van de zaak.