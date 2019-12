Patiënt straks voor prostaat naar Delft en voor hart naar Den Haag

Basisscho­len Duindorp hebben er weer vertrouwen in: toch een kerstdiner

17:48 Goed nieuws voor ouders en hun kinderen in Duindorp. Basisscholen De Tweemaster en De Meerpaal hebben weer vertrouwen dat het rustig blijft in de wijk. Ze houden de kerstviering daarom op donderdag 19 december toch volgens de traditie in de avond. Dat is zojuist bekend geworden.