Patiënten gezocht om service ziekenhuis onder de loep te nemen

Brieven in begrijpelijker taal, verschillende afspraken handiger plannen en de mogelijkheid om rustig vragen te kunnen stellen als die in je opkomen. Met het opzetten van een nieuw cliëntenpanel wil de cliëntenraad van het HMC met de meningen van patiënten de service van het ziekenhuis verder verbeteren.

Marjolijn Grijns, voorzitter van de cliëntenraad van het Haaglanden Medisch Centrum, zag het toen haar moeder verschillende afspraken op drie verschillende momenten in het ziekenhuis had. ,,Je wilt dan dat je bijvoorbeeld om 10.00 uur een afspraak met arts A hebt, om 10.30 uur met arts B en om 11.30 uur bij arts C terecht kan. Als de zorgverlening goed op elkaar wordt afgestemd, hoef je daarvoor maar een keer naar het ziekenhuis te komen. Dat kan natuurlijk niet voor alle zorg, maar het is goed om daar wel zo veel mogelijk naar te streven.”

Ze noemt een tweede voorbeeld: brieven van het ziekenhuis die door de opzet ervan of door medische termen niet altijd eenvoudig te begrijpen zijn. ,,Een collega van me, die een academische opleiding heeft gehad, zei tegen me: ‘De zorg is er fantastisch, maar de brief die ik kreeg is onbegrijpelijk’. Kan je nagaan hoe dat voor iemand is die minder hoogopgeleid is.”

,,Als je in een ziekenhuis werkt, ken je de normen die er heersen, je kent alle termen die gebruikt worden. Maar als je daar niet dagelijks komt, denk je misschien: waar gaat het over? Als alles zo vanzelfsprekend lijkt, durf je dan nog wel te zeggen waar je mee zit? Of als een arts op zijn horloge kijkt, omdat hij nog een afspraak heeft, durf je dan nog die drie vragen te stellen die je hebt?”

Aansluiting

Bovendien, zo beschrijft Grijns, bestaat het risico dat grote organisaties zich zo erg richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van het werk, dat ze voorbij gaan aan waar de klant of patiënt precies behoefte aan heeft en hoe die zijn bezoek ervaart. ,,Om die aansluiting te hebben, moet je met de patiënten in gesprek om te vragen wat ze ergens van vinden. Maar grote organisaties vullen dat vaak zelf in.”

Ziekenhuizen stellen hun patiënten natuurlijk genoeg vragen, maar nog niet op alle vlakken. Gebruikelijk zijn de vragen over hoe de behandeling ging, of iemand veel pijn heeft gehad en wanneer iemand weer zelfstandig kon lopen. ,,Maar niet hoe lang iemand aan de telefoon heeft gehangen, of er vaak werd doorverbonden en of de afspraak op een prettig moment kon.”

Het gaat Grijns erom dat het ziekenhuis vanuit de patiënt gaat denken. ,,Daar zijn al grote stappen in gemaakt, heb ik gezien in de drie jaar dat ik voorzitter van de cliëntenraad ben, maar het kan natuurlijk nog beter.” En daar kan het cliëntenpanel bij helpen.

Achtergrond

Het liefst ziet Grijns dat zo’n panel uit zo’n tweehonderd patiënten bestaat, met verschillende achtergronden. ,,Het ziekenhuis heeft meerdere locaties en is er voor alle bewoners van de regio Den Haag. Het panel is er voor mensen die als patiënt in het ziekenhuis komen, als mantelzorger of familielid.”

De deelnemers krijgen maximaal vijf keer per jaar een vragenlijst toegestuurd om in te vullen. Die kunnen gaan over hoe eenvoudig het is om afspraken in te plannen of de juiste hulp te krijgen. ,,Als daar honderd reacties op komen, levert dat waardevolle informatie op voor de cliëntenraad, waarmee we samen met het ziekenhuis de zorg kunnen verbeteren. Een paar jaar later kunnen we nog een meting doen om te laten zien wat ermee is gedaan en hoe het er nu voor staat.”

Geïnteresseerden kunnen informatie vinden op haaglandenmc.nl/clientenpanel en zich aanmelden door een mail te sturen naar clientenraadhmc@haaglandenmc.nl. De cliëntenraad hoopt nog in het eerste kwartaal van dit jaar de eerste vragenlijst rond te kunnen sturen.

