Patiënten met een beroerte te laat naar het ziekenhuis door quarantainemaatregelen

Column Echtschei­dings­pa­pie­ren en lege wijnfles­sen worden museumstuk­ken in coronaten­toon­stel­ling

6:15 ‘Hoe doet u het zelf?’, vraagt de journalist aan de premier bij de wekelijkse persconferentie. Het onderwerp is de kapper. Rutte: ‘Ik denk dat ik de kapper vraag of hij op twee meter afstand aanwijzingen wil geven.’ Lach er maar om. Over een maand hebben we allemaal last van een ‘lok down’.