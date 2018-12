'Patiënten na beroerte niet altijd goed geholpen'

Jaren na hun beroerte (CVA) ervaren patiënten nog veel klachten en beperkingen. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek The long term consequences of stroke van Henk Arwert. Hij is revalidatiearts in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en bij Basalt, de fusie- organisatie waarin Sophia Revalidatie per 1 januari opgaat.