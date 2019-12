Patiëntenstop bij Parnassia: verzekerden VGZ met psychische problemen niet meer welkom

Nieuwe Jazzroute als opmaat naar festival: 'Publiek verrassen met kleine concerten op prachtloca­tie’

17:07 Den Haag heeft er een winters jazzfestival bijgekregen. Verspreid over vijf avonden in december staat het Noordeinde in het teken van het nieuwe evenement Jazz Enroute. De organisatoren pakken meteen uit met een klapper uit de internationale jazz: Kurt Rosenwinkel.