Patricia woont in groene oase: ‘Op elk vrij plekje in het huis staat wel een plant’

Jaarreke­ning van duurzame moskee zorgt voor glimlach bij penning­mees­ter: ‘Bijna helemaal zelfvoor­zie­nend’

Gebedshuizen in Nederland klagen steen en been over de extreem toegenomen energiekosten. Sommigen dreigen het zelfs niet te redden. Maar bij moskee Annour had penningmeester Kacem Ziani een grote glimlach op zijn gezicht toen hij de jaarrekening zag. Het maandelijkse termijnbedrag van de grote moskee is zelfs omlaaggegaan. Het Haagse gebedshuis is namelijk een van de meest duurzame moskeeën van Nederland. ,,We zijn bijna helemaal zelfvoorzienend.’’

28 januari