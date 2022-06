Patrick (75) kan altijd op zijn AMi uit 1968 vertrouwen: ‘Een lief dingetje, dat me niet in de steek laat’

Die Haghe maakt zich op voor al­les-of-nietsduel: ‘Overleden teammana­ger sleept ons er door­heen’

Die Haghe is afgelopen weekeinde in de halve finale van de nacompetitie met de schrik vrij gekomen. Na 120 zinderende minuten werd stopte Bas Drost één strafschop van Waterwijk, waardoor zijn ploeg nog één wedstrijd van handhaving in de eerste klasse verwijderd is. ,,Het eerste elftal is een veredeld vriendenteam dat op niveau speelt.”

23 juni