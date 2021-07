Patron-cuisinier Edwin van de Goor (ex-Seinpost) na kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden

De bekende Haagse patron-cuisinier Edwin van de Goor is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Van de Goor was jarenlang bepalend voor het succes van visrestaurant Seinpost in Scheveningen. Ook runde hij It Rains Fishes aan het Noordeinde en de restaurants Deining en Weduwe van der Toorn in Scheveningen.

Hoewel Amsterdammer van geboorte is hij altijd aan Den Haag verbonden gebleven. In 1982 begon hij zijn carrière bij Seinpost. In 1991 werd hij er mede-eigenaar. Onder zijn leiding en met chef-kok Gert-Jan Cieremans behaalde het in 2006 een Michelinster. In 2014 verliet hij de zaak.

Twee jaar later probeerde hij havenrestaurant Weduwe van der Toorn nieuw leven in te blazen. Ondanks lovende culinaire recensies lukte het hem niet er een zakelijk succes van te maken. Nadat hij zich daar in 2019 terugtrok, ging hij aan de slag in Bar Pêche, een nieuw initiatief in de Foodhallen van de Haagsche Bluf.

Gebroken heup

De laatste weken ging zijn gezondheid plotseling achteruit. Na een val van de fiets belandde hij in ziekenhuis Westeinde. Hoewel een operatie aan zijn gebroken heup goed verliep, overleed hij aan complicaties. Van de Goor zou volgende week 68 jaar worden. In september zou hij aan de slag gaan bij een nieuw te openen visrestaurant in het Hofkwartier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.