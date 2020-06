Patrycja (15) in goede gezondheid aangetroffen na wekenlange vermissing

Familie van Mitch Henriquez niet bij demonstra­tie

13:02 De familie van Mitch Henriquez is vanavond niet bij de demonstratie in Den Haag, georganiseerd door Black Lives Matter (BLM). Dit ondanks dat de beelden over de fataal verlopen arrestatie van George Floyd vorige week in de Verenigde Staten en van Mitch Henriquez in het Haagse Zuiderpark grote overeenkomsten vertonen.