Patserwoningen op de Pier, je verzint het niet

Leuk dat die boulevard is opgeketst - maar met zo’n verrotte Pier als uitzicht vergaat het lachen de toerist weer snel. En de prijs van een schnitzel is net als de schnitzel zelf: niet mals. Scheveningen is na de naoorlogse wederopbouw verrampeneerd door louche projectontwikkelaars. Een sluitende toekomstvisie is er nooit geweest of nooit uitgekomen.