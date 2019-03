Paul de Munnik: ‘Ik doe nu wat ík wil’

Op de dag van het interview blijkt het precies een jaar geleden te zijn dat Paul de Munniks album Goed Jaar uitkwam. Zijn tweede soloalbum, nadat in 2016 een einde kwam aan twintig jaar Acda & De Munnik, een van Nederlands succesvolste popduo's.



,,O, echt?'' zegt De Munnik verbaasd terwijl we in de foyer van het Houtense Theater aan de Slinger gaan zitten. Deze avond treedt hij hier op, maar nu is het er nog uitgestorven. De Munnik zet ondertussen zijn glas witte wijn op tafel. Hij heeft de fles zelf meegebracht in een blauwe koeltas.



,,Grappig, het voelt voor mij nog steeds als 'het nieuwe album'. Hoewel ik ook alweer zoveel nieuwe nummers heb geschreven dat ik bijna een nieuw album kan vullen. Dat loopt door elkaar heen. Als ik aan het touren ben, ga ik pas rond drie uur 's middags naar het theater. Daarvóór heb ik een hele dag om aan nieuwe nummers te werken.''