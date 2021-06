Paul en Silvie verkopen Haags herenhuis: ‘Het zweet breekt me nog geregeld uit bij de gedachte’

Het stel kocht het huis in 2007 vanaf de tekentafel en nam er oktober 2009 hun intrek in. ,,We waren niet per se op zoek, ondanks dat we met de kinderen in een klein appartementje woonden”, vertelt Silvie. ,,Door mijn werk kwam ik in aanraking met dit nieuwbouwproject en we waren meteen verliefd op de maquette. Het is ontworpen door het Haagse architectenbureau Scala. Het ziet eruit alsof het hier altijd al heeft gestaan. Het is in de oorspronkelijke stijl met erkers en al. Het is nieuw, maar heeft toch karakter. Eigenlijk het beste van twee werelden. Mensen denken dan ook vaak dat het een opgeknapte woning uit 1900 is.”