Paul Krugerlaan beklad met hakenkruizen: ‘De onrust hier duurt al weken’

Iets na het middaguur loopt Atanis Groen naar buiten met een grote bak zeepsop. Recht voor haar kapperszaak zijn de teksten op de grond gekalkt. Tevergeefs probeert ze ze weg te krijgen. ,,Het is echt vies”, zegt ze. Ze weet niet wanneer het gebeurd is. ,,Ik was achterin bezig met pedicure. Ik hoorde wel veel jongensstemmen in de zijstraat, maar ik heb niks gezien. Deze straat is zo getto geworden. Er gebeuren gekke dingen hier.”