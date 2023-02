Paul Mattens was 35 jaar lang met veel passie decaan van het Hofstad Lyceum: ‘Papa was altijd aan het werk’

Burgemees­ter Van Zanen onder vuur na aanhoudin­gen klimaatac­ti­vis­ten: ‘Ik maak geen onder­scheid’

De aanhouding van honderden klimaatactivisten in Den Haag afgelopen weekeinde heeft tot een storm van kritiek geleid op burgemeester Van Zanen. De massa-arrestatie staat in schril contrast met het politieoptreden tijdens de boerenacties, vindt een groot deel van de gemeenteraad. Maar Van Zanen verzekert de raad dat hij geen onderscheid maakt in demonstranten. Hij kon in dit geval niet anders, benadrukt hij.

3 februari