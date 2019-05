Paul van Vliet in JKZ: Het blijft bijzonder dat kinderen altijd weggetjes weten te vinden om te overleven

Op de gang zwaait Frederique Hofstede met een glimlach van oor tot oor de drie muzikanten uit, die zojuist een ziek meisje van drie jaar jong hebben opgevrolijkt. Die muzikanten, verenigd in de Liedjesfabriek, hebben volgens de 51-jarige kinderarts volkomen terecht de Paul van Vliet Award gewonnen. ,,Al was het maar’’, verduidelijkt ze, ,,omdat kinderen die vrolijk zijn sneller beter worden dan kinderen die angstig zijn.’’



Degenen die er op deze donderdagmiddag voor zorgen dat kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag even vergeten dat ze een mogelijk levensbedreigende ziekte onder de leden hebben, trekken als de Liedjesfabriek kriskras langs alle kinderziekenhuizen van het land. ,,Het is superdankbaar werk’’, zegt Pelle Tiemens namens het trio. ,,Zodra we de kamer binnenkomen, zie je de kinderen opveren.’’



Want de kinderen weten wat er gaat gebeuren. Ze worden uitgedaagd om samen met de drie muzikanten de tekst voor een heus liedje te schrijven. ,,Ze zijn dan geen patiëntje meer’’, vult Adriënne Versteegen aan, ,,ze mogen zich even heel belangrijk voelen.’’