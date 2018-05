Paul van Vliet in talkshow Diligentia

Een week voor zijn laatste voorstelling van Alleen op Zondag is Paul van Vliet te gast in de talkshow van Fred Zuiderwijk in Diligentia.

Het tweede matinee van Haagse Iconen on Toeâh in Diligentia is op zondag 20 mei. Naast Paul van Vliet ontvangt Zuiderwijk theatermaker Karel de Rooij, de kleinste van het duo Mini & Maxi, op het podium.

,,Ik ben er trots op om zo vlak voor zijn afscheid Paul van Vliet te mogen ontvangen", zegt presentator Zuiderwijk. ,,Als er nou één een Haagse icoon is, dan is het Paul. Een geweldenaar. Alleen met zijn stem al trekt hij de mensen aan. Ik hoop dat we hem met z'n allen mooi kunnen uitluiden. Diligentia is daar een prachtige plek voor."

Van Vliet stopt na vijf seizoenen met zijn populaire zondagmatinees in de Koninklijke Schouwburg. De laatste onemanshow van de 82-jarige cabaretier op 27 mei is uitverkocht. Voor het praatprogramma van Zuiderwijk (aanvang 15.00 uur) zijn echter nog kaarten verkrijgbaar.

De eerste Iconen on Toeâh in Diligentia was met cabaretier/schrijver/dichter Bart Chabot en Golden Earring-gitarist Rinus Gerritsen als gasten een succes. Dat deed Zuiderwijk, die voorheen een lange serie over Haagse iconen voor TV West maakte, besluiten om ermee door te gaan. Premier Mark Rutte heeft toegezegd aan een van de volgende afleveringen mee te doen.