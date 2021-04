Paul van Vliet spreekt over zijn jeugd bij Haagse Dodenherdenking

Op dinsdag 4 mei is er een Haagse Dodenherdenking in de Grote Kerk. Onder anderen Paul van Vliet zal daar spreken. De Dodenherdenking is te volgen via een livestream.

De Haagse Dodenherdenking, Den Haag Herdenkt, is in het leven geroepen door een aantal organisaties om elkaars verhalen te leren kennen en te bewaren. Den Haag Herdenkt sluit zich aan bij het 4 & 5 mei thema van dit jaar: ‘Na 75 jaar vrijheid. Hoe vrij zijn we in 2021?’

Burgemeester Jan van Zanen houdt een toespraak. Cabaretier Paul van Vliet vertelt tijdens de herdenking over zijn herinneringen aan de oorlogstijd in Den Haag. Rabbijn Albert Ringer vertelt over de geschiedenis van zijn familie, die ondergedoken zat op het terrein van de toenmalige psychiatrische instelling Rosenburg. Ook Judith Allard-de Kom haalt herinneringen op. Zij zal vertellen over haar vader Anton de Kom, die in de oorlog meewerkte aan de illegale krant De Vonk. Een aantal jongeren zal een gedicht voordragen over het landelijke jaarthema.

Startsein

De dienst wordt afgesloten met een vredesritueel door mensen met verschillende levensbeschouwingen en religies.

De dag daarna, op 5 mei, is minister-president Mark Rutte in het Kunstmuseum in Den Haag. Daar draagt de Duitse bondkanselier Angela Merkel de 5 mei-lezing voor via een liveverbinding vanuit Berlijn. Daarna gaan de minister-president en de bondskanselier in gesprek met studenten over vrijheid. Vervolgens ontsteekt minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur als startsein voor de online Bevrijdingsfestivals.

