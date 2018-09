Paul was bijzonder gul voor de dieren in onze regio

Paul van Bemmelen (6 augustus 1935 - 1 september 2018) groeide op aan de Haagse Conradkade in een warm, katholiek, gezin. Paul had het zo fijn, dat hij medelijden had met kinderen die andere ouders hadden, schreef hij later in een boek over zijn leven. Zijn moeder was gek op dieren en had onmiddellijk gereageerd toen er na het bombardement op Rotterdam een oproep werd gedaan om ontheemde honden in huis te nemen. Een roedel van tientallen honden had zich tussen de Rotterdamse puinhopen verzameld en was onder leiding van enkele sterke honden richting het noorden gaan rennen. In Den Haag werden ze opgevangen. Pauls moeder vroeg haar echtgenoot zich te ontfermen over een kleine handzame hond. Hij kwam thuis met een grote zwarte bouvier. Het was Pauls eerste hond. Er zouden er vele volgen.