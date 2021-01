Paula (39) is een ondernemer in een witte jas: ‘Wat wij doen is mogelijk voor 30 procent van ziekenhuiszorg’

Ze moet er aan wennen, om zichzelf ondernemer te noemen. In de eerste plaats voelt ze zich zorgverlener. Dat is ze ook nog steeds. Paula de Ruiter (39) zette in 2018 een eigen bedrijf op, maar bleef daarnaast gewoon als physician assistant op de afdeling vaatchirurgie in het ziekenhuis werken. De eind dertiger is nu bijna op het punt, zegt ze, dat MijnVaatKliniek zo groot is geworden dat het honderd procent van haar aandacht vraagt.