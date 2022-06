Paula was praktisch en artistiek en verwierf bekendheid vanwege haar vaas langs de A13

G. (28) mishandel­de zijn ex en gooide haar konijnen van acht hoog naar beneden: ‘Eentje spartelde nog’

Verdachte M.G. (28) ging op 22 juli volgens het OM ‘als een bezetene te keer’ toen hij de halve huisraad van zijn ex, inclusief een konijnenhok vanaf acht hoog van een flat aan de Dunantstraat in Den Haag gooide. De twee beestjes in het hok overleefden de val niet. Een paar maanden later mishandelde hij ook de eigenaresse van de diertjes en niet voor het eerst. Nu moet hij twee maanden de cel in, zo besliste de Haagse politierechter vandaag.

17:33