Pech na pech voor Sharwin: slachtoffer gasexplosie kan door infectie niet revalideren

Na verschillende operaties aan zijn benen en wekenlang in een bed in het HagaZiekenhuis te hebben gelegen, werd Sharwin onlangs verplaatst naar het revalidatiecentrum. Daar kan de pechvogel nu niet worden behandeld omdat hij recent een infectie heeft opgelopen. Volgens zijn broer Aroen Ramgolam kan de infectie het revalidatieproces van Sharwin flink vertragen.,,Omdat Sharwin vanwege de infectie in het revalidatiecentrum wordt geïsoleerd, kan hij geen oefeningen doen. Hij moet daar vermoedelijk volgende week weg”, zegt Ramgolam. Hij maakt zich grote zorgen over de situatie van zijn broer. ,,Het is zijn zoveelste tegenslag na de explosie waarvan hij onschuldig slachtoffer is geworden. We moeten nu gaan bekijken of hij vanuit huis kan revalideren.” Het huis waarin Sharwin dan zal moeten opkrabbelen om weer letterlijk op de been te komen, is de vervangende woonruimte waar het gezin Ramgolam nu de hand op heeft weten te leggen. De familie kon na de gasexplosie niet terug naar hun koopappartement in de Jan van der Heijdenstraat. De resten van het huis zijn inmiddels gesloopt, net als de twee andere appartementen boven hun parterre die door de explosie werden verwoest.

Zwaarste verwondingen

De familie Ramgolam liep van alle slachtoffers de zwaarste verwondingen op bij de verwoestende knal, waarvan de oorzaak nog altijd niet bekend is. Behalve Sharwin, zijn ook zijn ouders met wie hij daar woonde, ernstig gewond geraakt. De vader woont tot het vervangende huis klaar is, tijdelijk bij zoon Aroen in. ,,Dat is binnen afzienbare tijd”, verwacht Aroen Ramgolam, die zelf niet op het getroffen adres in de Jan van der Heijdenstraat woonde. Zijn moeder, die ernstig rugletsel opliep, zat net als zoon Sharwin in een revalidatiecentrum, maar mag naar verwachting binnenkort naar huis.



Het zit de familie dwars dat nog steeds niet duidelijk is wat de oorzaak was van de gasexplosie. Pas dan kunnen ze weten wie aansprakelijk is voor de ellende waarin ze terecht zijn gekomen. Nadat de politie al snel na de explosie zei dat er geen opzet in het spel was, is er niets meer bekend geworden. Forensische rechercheurs hebben tijdens de sloop van de appartementen buizen in beslag genomen. Nu doet het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek naar de oorzaak.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!