Pechavond voor bezorgscooters: in 15 minuten twee ongevallen bij Laakhaven

Video Man onder invloed aangehou­den na botsing tegen lantaarn­paal, inzittende met spoed naar ziekenhuis

10:22 Een automobilist is gisteren aangehouden nadat deze op het Hildebrandplein tegen een lantaarnpaal was gebotst. De man werd na een blaastest in de boeien geslagen. Een andere inzittende moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.