Pedojacht of gewapende diefstal van BMW, horloge en duizenden euro’s? ‘Spullen meegenomen om te bewaren’

Verdachten grootscha­li­ge diefstal koplampen blijven vast

24 februari De Haagse rechtbank houdt twee mannen die in Den Haag en Rijswijk koplampen van auto’s stalen langer in voorarrest. Ze zouden gezamenlijk een criminele bende hebben gevormd die het gemunt had op de diefstal van auto-onderdelen. Toen ze op 19 november vorig jaar door de politie aan de Zonweg in Den Haag werden aangehouden, zou een van hen op agenten zijn ingereden om weg te komen.