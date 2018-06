Pegida mag geen varkens grillen voor As Soennah moskee in Schilderswijk

Dat laat burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vandaag weten. ,,Ik heb besloten de demonstratie van Pegida op vrijdag 8 juni te faciliteren op de Koekamp. Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten'', stelt ze. ,,Pegida kan daar demonstreren op het door hen gewenste tijdstip, namelijk van 20.30 - 22.00 uur.''



Volgens Krikke zou het demonstreren voor de As Soennah moskee leiden tot 'ernstige verstoringen van de openbare orde'. ,,De aankondiging van de demonstratie heeft de afgelopen dagen geleid tot een sfeer van confrontatie en provocatie. Het waarborgen van de veiligheid - ten tijde van het drukke vrijdagavondgebed, op die plek in een woonwijk - van zowel wijkbewoners, moskeebezoekers als demonstranten en eventuele tegendemonstranten vraagt een enorme politie-inzet'', vindt de burgemeester. ,,En zelfs bij deze politie-inzet is het onmogelijk uit te sluiten dat nietsvermoedende passanten en kinderen in schermutselingen tussen voor- en tegenstanders terecht komen. Daarom kies ik ervoor deze demonstratie te faciliteren op een locatie waar deze risico’s aanzienlijk kleiner zijn.''