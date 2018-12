Pendelbus vanaf ADO naar nieuwe Mall of the Netherlands

De elektrische pendelbusjes zijn een van de tijdelijke oplossingen die worden voorgesteld in de politiek in Leidschendam-Voorburg. De infrastructuur daar vraagt om forse aanpassingen als winkelcentrum Leidsenhage over twee jaar Mall of the Netherlands is geworden. Unibail-Rodamco, de ontwikkelaar die een half miljard euro steekt in de transformatie, verwacht dan zo'n 14 miljoen bezoekers per jaar uit het hele land.



De huidige wegen rond het gebied zijn nu al niet toereikend en zeker niet berekend op de bezoekersaantallen waarop Unibail-Rodamco rekent. Ook als de Mall niet zou worden gebouwd, was de huidige infrastructuur in Leidschendam-Voorburg toe aan een update.