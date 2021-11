Penetrante lucht en grote witte waas in Hillenraadweg door grote berg drugsafval in container

Agenten dragen steeds vaker gezichtsbe­dek­ken­de ‘balaclava’s’ vanwege intimida­tie

Steeds vaker dragen politieagenten zogeheten balaclava’s bij demonstraties. Ook bij de protestmars tegen de coronamaatregelen in Den Haag afgelopen zondag, waar de politie in groten getale aanwezig was, was de gezichtsbedekking te zien. Volgens een woordvoerder komt dat omdat de agenten doelwit kunnen worden van intimidatie.

8 november