Penningmeester Militaire Erehof verdacht van achterover drukken 6000 euro

Het geld verdween in 2016 en 2017. Ton Bos, voorzitter van de stichting, zegt dat de penningmeester direct is geschorst nadat het bestuur er achter kwam. Ook werd meteen aangifte gedaan. De donateurs van de stichting zijn nog niet ingelicht. ,,We willen eerst kijken of het geld terugkomt. Daar zijn wel afspraken over gemaakt, maar dan is het altijd nog afwachten of dat ook echt gebeurt.”