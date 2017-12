Peperdure draaitafels gestolen van Haagse DJ school

Er werd afgelopen zaterdag rond 19.22 ingebroken bij de DJ school in BINK36 aan de Binckhorstlaan. Ze stalen twee draaitafels en een mixer, in totaal bedroeg dit een waarde van 7000 euro. ,,We zijn er ziek van", laat eigenaar Dominique van der Bas weten. ,,Daders weten echt niet wat ze aanrichten als ze spullen meenemen." Niet alleen moeten de peperdure spullen vervangen worden, ook moet DJ2BE tijdelijk dicht totdat alles geregeld is. Van der Bas gaat uit van twee weken. ,,Ik werk hard door om te zorgen dat de cursisten zo snel mogelijk weer lessen kunnen volgen." Het ergst vindt Van der Bas dat hij de cursisten moet teleurstellen. ,,Ik had zelfs een 14-jarig meisje aan de telefoon dat vertelde dat ze tranen in haar ogen had, omdat ze niet kon oefenen rond Oud en Nieuw. Dat breekt je hart. Dat is nog erger dan die gestolen apparatuur."

Camerabeelden

Een lichtpuntje is de vele camerabeelden die vergaard zijn. Daarop is te zien dat de daders witte kleding droegen. Eén van hen had een witte pet op en de ander droeg een donkerkleurige muts met oorwarmers.



,,We hebben eigen camerabeelden, en daarnaast ook nog die van andere ondernemers in het gebouw. We hebben ook de beelden van de vaste camera's op de Binckhorst zelf", aldus Van der Bas. ,,Maar onze beelden zijn niet erg goed. De pixels zijn verstoord door de ganglichten. We gaan voor grote bedragen nu ook de beveiliging opschroeven en nieuwe camera's aanschaffen."



De 500 euro die ze uitloven voor de tip die hun naar de daders leidt, heeft een bittere nasmaak. ,,Het is natuurlijk absurd dat je 500 euro uitlooft over de 7000 euro die gestolen is. Maar het gaat ons om het principe. Het is eerder symbolisch. Dieven mogen niet wegkomen met dit soort gedrag."



Het is de eerste inbraak bij DJ2BE in de vijf jaar dat ze bestaan. ,,Maar het is er altijd eentje te veel." Van der Bas hoopt dat DJ2BE 2 januari weer open kan.



Tips kunnen anoniem gemaild worden naar info@dj2be.nl of bij de politie via 0900-8844.