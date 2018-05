Peperdure 'Slapende Leeuw' onder de hamer in Den Haag

Live Chemours, provincie en Oasen vandaag in de rechtbank over GenX in drinkwater

11:56 Drinkwaterbedrijf Oasen, Chemours en de provincie Zuid-Holland staan vandaag in de rechtbank in Den Haag tegenover elkaar vanwege aanscherping van de vergunning van de Dordtse fabriek Chemours voor GenX. Het gaat onder meer om GenX in het kraanwater van Oasen.