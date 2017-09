Pepernoten in 50 verschillende smaken doen Hagenaars smullen

Tot ongeveer een week na Sinterklaas kunnen liefhebbers van pepernoten hun hart ophalen in de Haagse Spuistraat. Daar is op nummer 64 de belangrijkste pepernotenfabrikant van het land, Van Delft uit Harderwijk, weer neergestreken met een tijdelijke winkel. Zo'n vijftig smaken zijn er om uit te kiezen. Wat te denken van pepernoten met tiramisu-, Irish coffee- of limoncello-smaak. En nee, er zit geen alcohol in dit oer-Hollandse snoepgoed.