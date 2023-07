Permanente opvanglocaties voor vluchtelingen in Den Haag? ‘Zorg nou dat het kabinet de instroom beperkt’

Met video Teleurstel­ling bij Raymond van Barneveld na ruime nederlaag: ‘Is dit het allemaal nog wel waard?’

Raymond van Barneveld is maandagavond in de eerste ronde op het World Matchplay uitgeschakeld. De 56-jarige Hagenaar had in Blackpool weinig in te brengen tegen de Noord-Ier Ryan Searle (10-4) en dat kwam hard aan.