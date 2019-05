Permanente verhuur Airbnb zorgt voor nóg nijpender woningtekort in Den Haag

Den Haag is de enige van de vier grote steden die geen maximum stelt aan het aantal dagen dat een woning via Airbnb mag worden verhuurd. Bijna vijftig procent van de Airbnb-onderkomens in de stad wordt meer dan zestig dagen per jaar verhuurd aan toeristen. Zij betalen een gemiddelde prijs van 93 euro per nacht.



Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. ,,Zonder regelgeving zal het aantal structureel verhuurde woningen in Den Haag de komende jaren verder toenemen”, verwacht Jeroen Bloemers van Colliers. ,,Airbnb legt nu al beslag op 959 woningen. Terwijl er al een flink tekort is in Den Haag.”

Quote Er moet een maximum termijn worden gesteld aan het aantal dagen dat een woning via Airbnb mag worden verhuurd Martijn Balster

Schrikken

Dat laatste baart Martijn Balster van de Haagse PvdA grote zorgen. ,,Ik schrik van deze cijfers, dit loopt uit de hand”, zegt hij ,,De aandacht van beleggers was al verlegd van Amsterdam naar Den Haag, nu wordt het hier kennelijk ook steeds interessanter voor Airbnb-verhuurders. In Den Haag valt veel te verdienen met verhuur aan toeristen, maar woningen die hiervoor worden ingezet, verdwijnen van de reguliere woningmarkt. Dat mag niet zo zijn: er zijn al veel te weinig koop- en huurhuizen, vooral in het lage en middelhoge segment.”



Volgens de PvdA-fractievoorzitter wordt het tijd dat de gemeente Den Haag haar ‘Airbnb-regels’ aanscherpt. ,,Er moet een maximum termijn worden gesteld aan het aantal dagen dat een woning via Airbnb mag worden verhuurd”, vindt hij. ,,Bovendien moet Airbnb-verhuur bijzaak blijven: daar moet streng op worden toegezien. Leuk om je huis te verhuren als je op vakantie bent of eens een extra kamer over hebt, maar het kan niet zo zijn dat gehele woningen worden onttrokken aan de markt. Daar zijn hotels voor.”



Voorzitter Jan Kokje van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in de regio Haaglanden deelt de zorgen. ,,De woningen die op Airbnb staan, zijn preciés de huizen in het segment waar het aanbod al niet optimaal is”, legt hij uit. ,,Het gaat dan om woningen tot drie á vier ton. Het is mooi dat een platform als Airbnb bestaat, maar de verhuur moet wel binnen de perken blijven willen we het aanbod op de reguliere markt gezond houden.”

Stijging

Na Amsterdam is Den Haag de tweede Airbnb-stad van het land. Vorig jaar steeg het aantal geboekte overnachtingen met 23 procent naar 226.000. Doordat het aantal hotelovernachtingen met slechts 1 procent toenam, steeg het marktaandeel van het platform naar 11,4 procent. Ook in de omliggende gemeenten maken steeds meer toeristen gebruik van Airbnb, meldt Colliers in het nieuwe rapport.