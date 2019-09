Perrons op Den Haag Centraal verplaatst om reizigers ruimte te geven

De perrons komen verder in de richting van de Binckhorst te liggen. Hierdoor kunnen de poortjes om in te checken ook verder naar achter worden geschoven. Volgens Coen van Kranenburg, woordvoerder van Pro Rail in Zuid-Holland, is het hard nodig om opstoppingen van reizigers in de vertrekhal te voorkomen. ,,Deze extra ruimte moet er, zeker met in het oog dat het aantal forenzen door blijft groeien, zeker komen.”