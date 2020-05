Personeel doet boekje open over jeugdzorginstelling Midgaard: Van tandenborstel tot steekwapen

Jolanda zit ontspannen op de bank. Eindelijk weer, want in de afgelopen maanden dat ze bij gesloten jeugdzorginstelling Midgaard aan de Monsterseweg werkte, zat ze er vaak zo niet bij. Haar partner nog minder, elke keer dat ze naar haar werk ging, was hij bezorgd of ze veilig zou thuiskomen. ,,Dat durf ik wel te zeggen, het waren de zwaarste maanden van mijn leven”, zegt ze met volle overtuiging.



Afgelopen week publiceerde deze krant over een alarmerend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij een controle zagen inspecteurs kapotte ramen en deuren, met de scherven nog op de grond en binnen bereik van de jeugd. Meubels oud en vervallen. Muren kaal. Deuren konden zo worden opengeduwd of deursignalering met gemak met een magneet omzeild. Controle ’s nachts was er niet. Uitsluitend een paar beveiligers liepen rondes, maar zagen niets of grepen niet in als jongeren ’s nachts naar elkaars slaapkamer slopen of simpelweg ontsnapten.