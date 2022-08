Personeel gezocht in deze Haagse bierbrouwerij: ‘Werk mee naar huis nemen wordt hier wel gewaardeerd’

Wat zoek je precies?

,,Ik heb nu iemand die mij een paar dagen in de week helpt. Hij gaat weg, dus we zoeken een vervanger voor wat hij deed. We zijn een klein bedrijf, maar in een brouwerij is altijd genoeg werk te doen. In alle facetten wel wat. We zoeken iemand voor de logistiek, die een dag in de week biertjes door de stad kan brengen. Iemand die webshoporders klaar kan maken. En een persoon die het leuk vindt om bierproeverijen te doen.”