Personeel Het IJskabinet zet tandje bij in zomer vol toerisme: ‘Het is aanpoten, maar ik kan nog lachen’

Het hoogseizoen is aangebroken en het krioelt in Den Haag weer van de toeristen. Zo ook in ijssalon Het IJskabinet aan de Plaats in hartje Den Haag. Hagenaars - maar vooral toeristen - lopen de deur plat bij de ijssalon naast de Hofvijver. De ijsjes vliegen over de toonbank. Maar komt de ijssalon de zomer door of niet?