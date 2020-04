Personeel verzorgingshuizen luidt noodklok over beschermingsmiddelen

Koningsdag op afstand zal er compleet anders uitzien: ‘Dan maar thuis aan de tompouce’

7:02 Oranje uitdossingen en vooral veel gezelligheid is er dit jaar niet bij in het straatbeeld tijdens Koningsdag. De oranjefeesten gaan niet door, dus eten Westlanders noodgedwongen thuis een tompouce. Hoe bereik je toch een Oranjegevoel in de anderhalvemetersamenleving?