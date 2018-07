Personeelstekort nekt intensive care Bronovo

Deze krant heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de intensive care in Bronovo per 1 oktober de deuren zou moeten sluiten. Die datum kan het ziekenhuis niet bevestigen. ,,Welke datum het wordt is nog niet duidelijk’’, aldus een woordvoerder. De directe aanleiding voor de sluiting is een prangend personeelstekort. Het is moeilijk om de roosters rond te breien. In de regio is een tekort aan gespecialiseerde intensive care-verpleegkundigen, waardoor vacatures lang open blijven staan. De afdeling voor intensieve zorg in Bronovo telt vier bedden. Die worden in de gaten gehouden door drie medewerkers, die elkaar twee keer per dag afwisselen. Per dag zijn dus negen verpleegkundigen nodig.