'Personeelstekort op ambulances gevaarlijk'

,,Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, want het kan dan langer duren voor de ambulance bij iemand is die ziek is geworden. Met name bij een hartstilstand of hersenbloeding telt elke minuut'', schetst Fred Seifert van FNV Zorg en Welzijn.



Het probleem speelt in het hele land, maar is extra groot in de vier grote steden. De woordvoerder van RAV, dat het ambulancevervoer regelt, kon gisteren het voorval niet bevestigen, maar erkent dat er een groot tekort aan geschikt personeel is. ,,Daar werken we hard aan.‘’



