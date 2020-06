Personenauto knalt tegen auto van Corps Diplomatique op Paul Krugerlaan

Den Haag kijkt naar mogelijk­heid om boa’s uit te rusten met knuppel: ‘Er is ook wel wat gebeurd’

7:02 Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Den Haag worden wellicht toch uitgerust met een wapenstok. Burgemeester Remkes, politie en justitie, de zogeheten driehoek, gaan kijken of dit nodig is in deze stad en onder welke voorwaarden. De gemeenteraad is zwaar verdeeld over de inzet van wapenstokken.